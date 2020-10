Anticipazioni Temptation Island | la resa dei conti | l’accesa puntata finale

Leggi su yeslife

(Di martedì 20 ottobre 2020) Anticipata di un giorno ladiche andrà in onda questa sera, martedì 20 ottobre. È arrivata ladeiper le ultime coppie rimaste View this post on Instagram MARTEDì 20 OTTOBRE vi aspettiamo con l’ULTIMAdi #! Scopriremo come andrà a finire il falò di confronto tra … L'articolo, ladei: l’accesaproviene da YesLife.it.