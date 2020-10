Anteprima Bugatti: hypercar elettrica in arrivo? (Di martedì 20 ottobre 2020) 'Cosa accade se….'. Bugatti criptica, annuncia l'arrivo di una novità in prima mondiale. Sappiamo dai recenti report come il progetto di un secondo modello, a metà strada tra la super-berlina e ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 20 ottobre 2020) 'Cosa accade se….'.criptica, annuncia l'di una novità in prima mondiale. Sappiamo dai recenti report come il progetto di un secondo modello, a metà strada tra la super-berlina e ...

Una nuova Bugatti sta per essere svelata. La misteriosa novità, della quale non si conosce ancora l'identità, è stata annunciata sui social dal lussuoso marchio automobilistico con un'immagine teaser, ...

Bugatti, concept in arrivo: sarà hypercar elettrica?

A breve scopriremo la visione Bugatti su una soluzione inedita per il marchio, supportata dal teaser e un "What if...?" che suggerisce una strada nuova di esplorare il settore hypercar ...

