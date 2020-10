Annacuccù | l’esordio nel romanzo di Primo Di Nicola è riuscito | prezioso giacimento di parole e narrazione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 ottobre 2020) “Scrivi, scrivi, scrivi. Alla fine ho scritto. Perché non è stato difficile capire come si fa un diario. Sono venuto a vederlo nei libroni alle spalle della maestra. Erano tutti usciti in giardino. E mi sono messo a farlo questo diario. Cominciando da quello che succede durante il giorno e pure dai pensieri che mi vengono”. Quando capita tra le mani ildi un “collega”, perlopiù che si conosce, si vive sempre qualche attimo di incertezza nel recensirlo. Solo che con Annacuccù (Castelvecchi), l’esordio neldiDi, ex direttore de Il Centro, oggi senatore della Repubblica, siamo di fronte a qualcosa di ben più ricercato di un voglino narcisistico letterario. Lo stralcio di vita dell’undicenne Cosmo, nel’anfratto paesano ...