Animal Liberaction | sabato ‘Giustizia per cinghiali’

(Di martedì 20 ottobre 2020) Roma – “24 ottobre alle ore 14.30 a piazza del Popolo ci sara’ la manifestazione ‘Giustizia per i cinghiali di Roma’ che coinvolgera’, oltre gli attivisti e volontari di tante associazioniiste, anche tutti i cittadini che sono rimasti indignati per le direttive istituzionali che hanno portato all’uccisione deglii.” “Quanto avvenuto nel parchetto di Mario Moderni – in via della Cava Aurelia – e’ balzato alle cronache italiane ed estere, suscitando non poche polemiche per le modalita’ e responsabilita’ del Comune e della Regione Lazio.” “I cinghiali, probabilmente attirati dai sacchi della spazzatura e spinti dalla fame, si sono addentrati in questo giardino di Roma dove sono stati rinchiusi per due giorni. La notte tra ...