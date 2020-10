Andrea Zelletta in lacrime per l'incontro con la fidanzata Natalia Paragoni: 'È la donna della mia vita' (Di martedì 20 ottobre 2020) Andrea Zelletta non riesce a trattenere le lacrime dopo l'incontro con la fidanzata, Natalia Paragoni . Il 'Grande Fratello Vip' ha infatti organizzato una sorpresa all'ex tronista, permettendogli di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 20 ottobre 2020)non riesce a trattenere ledopo l'con la. Il 'Grande Fratello Vip' ha infatti organizzato una sorpresa all'ex tronista, permettendogli di ...

