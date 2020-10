Anci, Sapienza e Hci insieme per formazione Health City Manager (Di martedì 20 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Formare una nuova figura professionale in grado di garantire la salute e il benessere nelle città in sinergia con le amministrazioni locali. L’Anci, la Sapienza e l’Health City Institute, con il sostegno del ministero per le Politiche giovanili, hanno firmato un protocollo d’intesa per l’istituzione di percorsi di formazione per la nuova figura Manageriale dell’Health City Manager. “Con la giornata di oggi possiamo affermare di essere riusciti a dare forma e sostanza a un percorso che nasce da un’intuizione nel lontano 2016: passa per l’approvazione dell’Ue a Bruxelles per poi riapprodare in Italia, che sarà sede del prestigioso e inedito corso ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 20 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Formare una nuova figura professionale in grado di garantire la salute e il benessere nelle città in sinergia con le amministrazioni locali. L’, lae l’Institute, con il sostegno del ministero per le Politiche giovanili, hanno firmato un protocollo d’intesa per l’istituzione di percorsi diper la nuova figuraiale dell’. “Con la giornata di oggi possiamo affermare di essere riusciti a dare forma e sostanza a un percorso che nasce da un’intuizione nel lontano 2016: passa per l’approvazione dell’Ue a Bruxelles per poi riapprodare in Italia, che sarà sede del prestigioso e inedito corso ...

CorriereCitta : Anci, Sapienza e Hci insieme per formazione Health City Manager - anciurbanhealth : RT @rcalcina: Istituzione di percorsi e iniziative formative presso i Comuni per la gestione della sanità pubblica, riconducibili alla figu… - Citizensforair : RT @rcalcina: Istituzione di percorsi e iniziative formative presso i Comuni per la gestione della sanità pubblica, riconducibili alla figu… - giornalecomuni : RT @AnciDigitale: Il 20 ottobre #Anci, #Sapienza e #HealthCityInstitute firmano accordo su figura health city manager - AnciDigitale : Il 20 ottobre #Anci, #Sapienza e #HealthCityInstitute firmano accordo su figura health city manager… -

Ultime Notizie dalla rete : Anci Sapienza Anci, Sapienza e Hci insieme per formazione Health City Manager LiberoQuotidiano.it Anci, Sapienza e Hci insieme per formazione Health City Manager

L’Anci, la Sapienza e l’Health City Institute, con il sostegno del ministero per le Politiche giovanili, hanno firmato un protocollo d’intesa per l’istituzione di percorsi di formazione per la nuova ...

Health city manager: martedì il protocollo tra Sapienza, Anci e Hci

"Il ruolo delle città nella promozione della salute nei prossimi decenni sarà sempre più strategico e l'accordo che oggi la Sapienza ha siglato con ANCI e Health City Institute- dichiara il Rettore de ...

L’Anci, la Sapienza e l’Health City Institute, con il sostegno del ministero per le Politiche giovanili, hanno firmato un protocollo d’intesa per l’istituzione di percorsi di formazione per la nuova ..."Il ruolo delle città nella promozione della salute nei prossimi decenni sarà sempre più strategico e l'accordo che oggi la Sapienza ha siglato con ANCI e Health City Institute- dichiara il Rettore de ...