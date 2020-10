Among Us giocato daAlexandria Ocasio-Cortez! La politica USA vuole streammarlo per spingere al voto i più giovani

Among Us giocato da...Alexandria Ocasio-Cortez! La politica USA vuole streammarlo per spingere al voto i più giovani (Di martedì 20 ottobre 2020) Alexandria Ocasio-Cortez è nota per essere un'assidua videogiocatrice quando non è impegnata come rappresentante democratica degli Stati Uniti. Dopo aver parlato pubblicamente dei suoi successi in League of Legends tra gli altri giochi, ha guadagnato molta attenzione dalla community di giocatori.In un nuovo messaggio su Twitter la rappresentante si rivolge proprio ai giocatori perché ha intenzione di creare diverse dirette mentre gioca non al MOBA di Riot, ma al titolo del momento, ovvero Among Us. Tutto è iniziato ieri, quando ha twittato che sarebbe entrata nel popolare gioco per cercare di motivare le persone a votare e ha chiesto ai suoi follower di suggerirle persone e streamer con cui giocare.Dopo che il suo primo tweet è stato pubblicato, Dot Esports ha riferito che avrebbe ... Leggi su eurogamer (Di martedì 20 ottobre 2020) Alexandria-Cortez è nota per essere un'assidua videogiocatrice quando non è impegnata come rappresentante democratica degli Stati Uniti. Dopo aver parlato pubblicamente dei suoi successi in League of Legends tra gli altri giochi, ha guadagnato molta attenzione dalla community diri.In un nuovo messaggio su Twitter la rappresentante si rivolge proprio airi perché ha intenzione di creare diverse dirette mentre gioca non al MOBA di Riot, ma al titolo del momento, ovveroUs. Tutto è iniziato ieri, quando ha twittato che sarebbe entrata nel popolare gioco per cercare di motivare le persone a votare e ha chiesto ai suoi follower di suggerirle persone e streamer con cui giocare.Dopo che il suo primo tweet è stato pubblicato, Dot Esports ha riferito che avrebbe ...

