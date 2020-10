Amministrative | Bettini | ' tentare ovunque alleanza Pd-M5S'

(Di martedì 20 ottobre 2020) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "La prova elettorale nelle grandi città sarà decisiva nel capire se il risultato delle Regionali è stato un passaggio buono, ma transitorio, o se siamo all'inizio di una nostra vera ripresa e di una crisi del blocco politico e sociale della destra. Sono perl'con i 5 Stelle. Ma guai a imporre dall'alto soluzioni meccaniche e esterne ai processi civici e più larghi che possono maturare". Lo dice Goffredo, in un'intervista al 'Corriere della Sera'.

Sono per tentare ovunque l’alleanza con i 5 Stelle. Ma guai a imporre dall’alto soluzioni meccaniche e esterne ai processi civici e più larghi che possono maturare". Lo dice Goffredo Bettini, in ...Domenica da Fabio Fazio il leader di Azione ufficializzerà la sua candidatura a sindaco della Capitale, sapendo di godere di grande popolarità. Intanto Zingaretti temporeggia in attesa di capire se ci ...