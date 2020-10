Amina Muaddi, bellissima e super fashion in azzurro-FOTO (Di martedì 20 ottobre 2020) La Muaddi stupenda e alla moda in un look azzurro formato da una gonna lunga, un top e una giacca Visualizza questo post su Instagram 🐩 Un post condiviso da Amina Muaddi 🧚🏽‍♀️ (@AminaMuaddi) in data: 19 Ott 2020 alle ore 4:03 PDT La shoe designer Amina Muaddi, è bellissima in azzurro. Indossa … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 20 ottobre 2020) Lastupenda e alla moda in un lookformato da una gonna lunga, un top e una giacca Visualizza questo post su Instagram 🐩 Un post condiviso da🧚🏽‍♀️ (@) in data: 19 Ott 2020 alle ore 4:03 PDT La shoe designer, èin. Indossa … L'articolo proviene da YesLife.it.

SassyYosh : RT @blocktfenty: Fenty X Amina Muaddi Caged in Sandals. - dretheearies : RT @blocktfenty: Fenty X Amina Muaddi Caged in Sandals. - ulltkimziu : RT @blocktfenty: Fenty X Amina Muaddi Caged in Sandals. - _crowned97 : RT @blocktfenty: Fenty X Amina Muaddi Caged in Sandals. - Thatssosavv : RT @blocktfenty: Fenty X Amina Muaddi Caged in Sandals. -

Ultime Notizie dalla rete : Amina Muaddi Amina Muaddi, la shoe designer preferita da Rihanna, ci parla della sua collezione per Fenty Vogue Italia