Altroconsumo su influencer e integratori | ' Troppe informazioni ingannevoli'

(Di martedì 20 ottobre 2020) Roma, 20 ott. (Adnkronos Salute) - "Pubblicità mascherata e messaggi. Il mondo dei social media si conferma il regno delle pratiche commerciali scorrette. Troppi(su Instagram, Facebook, YouTube, TikTok...) nascondono le finalità pubblicitarie dei contenuti che mettono in rete attraverso post, storie, video, balletti.che hanno l'aria di essere spontanee e sincere, ma che in realtà non lo sono". Lo affermache, nell'ambito di un progetto finanziato dalla Commissione europea (programma per la tutela dei consumatori 2014-2020), è andato alla ricerca dei casi di pubblicità non trasparente od occulta degliche, principalmente su Instagram, promuovonoalimentari: pillole, capsule, ...