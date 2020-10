All’Omceo Roma giornata dedicata alla vaccinazione antinfluenzale

Leggi su dire

ROMA – Oggi giornata dedicata alla vaccinazione antinfluenzale di medici e dipendenti organizzata all'Ordine dei medici di Roma. Con il presidente dei camici bianchi capitolini, Antonio Magi, c'è la coordinatrice della campagna vaccinazione antinfluenzale dell'Asl Roma 1, Antonietta Spadea. All'iniziativa partecipa anche il presidente dell'Ordine dei farmacisti di Roma e provincia, Emilio Croce. Il tutto si svolge rispettando le misure di sicurezza anti-Covid.