Alfonso Signorini, finalmente, sorride: oggi è proprio un buongiorno per lui (Di martedì 20 ottobre 2020) Alfonso Signorini, una bella notizia. In tre giorni la situazione è decisamente cambiata. E in meglio per il conduttore che finalmente, usciti i dati di ascolto di lunedì 19 ottobre 2020, può dirsi finalmente felice. Solo venerdì scorso, infatti, lo scontro GF Vip su Canale 5 e Tale Quale Show su Rai1 si era concluso con la vittoria della trasmissione di Carlo Conti che vede i vip alle prese con le imitazioni. Quella coi "vipponi", dunque, aveva perso la sfida degli ascolti raccogliendo davanti al piccolo schermo 3.039.000 spettatori per uno share pari al 17.4% mentre Conti portava a casa il record stagionale di questa decima edizione di Tale e Quale Show conquistando ben 4.282.000 spettatori pari al 19.4% di share. Ma a quanto pare il lunedì è un giorno più ...

