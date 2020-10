Alcuni vaccini contro Covid-19 potrebbero aumentare il rischio di contrarre l’hiv? (Di martedì 20 ottobre 2020) (immagine: Pixabay)Un avvertimento dai toni inquietanti è appena comparso sulla rivista Lancet: attenzione ai candidati vaccino contro Covid-19 che sfruttano l’adenovirus Ad5 perché potrebbe esistere la possibilità che rendano più suscettibili nei confronti dell’hiv. A lanciarlo sono Alcuni esperti di malattie infettive che nel 2007 parteciparono allo studio Step, un trial interrotto perché il vaccino anti-hiv basato proprio su Ad5 sembrava aumentare il rischio di infezione di una categoria di volontari. Sia chiaro: nelle attuali sperimentazioni dei candidati vaccino contro Covid-19 non è per ora emerso nulla del genere, ma secondo i ricercatori l’eventualità va presa in considerazione – ... Leggi su wired (Di martedì 20 ottobre 2020) (immagine: Pixabay)Un avvertimento dai toni inquietanti è appena comparso sulla rivista Lancet: attenzione ai candidati vaccino-19 che sfruttano l’adenovirus Ad5 perché potrebbe esistere la possibilità che rendano più suscettibili nei confronti dell’hiv. A lanciarlo sonoesperti di malattie infettive che nel 2007 parteciparono allo studio Step, un trial interrotto perché il vaccino anti-hiv basato proprio su Ad5 sembravaildi infezione di una categoria di volontari. Sia chiaro: nelle attuali sperimentazioni dei candidati vaccino-19 non è per ora emerso nulla del genere, ma secondo i ricercatori l’eventualità va presa in considerazione – ...

A lanciarlo sono alcuni esperti di malattie infettive che nel 2007 parteciparono allo studio Step, un trial interrotto perché il vaccino anti-hiv basato proprio su Ad5 sembrava aumentare il rischio di ...

L’immunità indotta dal vaccino dovrebbe funzionare meglio dell’immunità naturale. Per quanto tempo? Secondo alcuni scienziati il virus potrebbe tornare a infettare di nuovo le stesse persone, anno ...

