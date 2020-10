Alberto Zangrillo: “Oggi il virus è tornato a mordere” (Di martedì 20 ottobre 2020) Il primario dell’unità operativa di anestesia e rianimazione generale e cardio-toraco-vascolare dell’ospedale San Raffaele di Milano torna a parlare Alberto Zangrillo, dopo settimane di silenzio, torna a parlare. Il primario dell’unità operativa di anestesia e rianimazione generale e cardio-toraco-vascolare dell’ospedale San Raffaele di Milano è stato domenica ospite di “Non è l’Arena” di Massimo Giletti e ha poi rilasciato una lunga intervista a “Corriere della Sera” facendo il punto sui contagi da Covid – 19. A maggio avevano suscitato clamore le sue parole e dichiarazioni sul virus definito ‘clinicamente morto’: Ho sempre sostenuto, anche se ciò non ha mai fatto clamore, che con il Covid dobbiamo ... Leggi su 361magazine (Di martedì 20 ottobre 2020) Il primario dell’unità operativa di anestesia e rianimazione generale e cardio-toraco-vascolare dell’ospedale San Raffaele di Milano torna a parlare, dopo settimane di silenzio, torna a parlare. Il primario dell’unità operativa di anestesia e rianimazione generale e cardio-toraco-vascolare dell’ospedale San Raffaele di Milano è stato domenica ospite di “Non è l’Arena” di Massimo Giletti e ha poi rilasciato una lunga intervista a “Corriere della Sera” facendo il punto sui contagi da Covid – 19. A maggio avevano suscitato clamore le sue parole e dichiarazioni suldefinito ‘clinicamente morto’: Ho sempre sostenuto, anche se ciò non ha mai fatto clamore, che con il Covid dobbiamo ...

Evidentemente non l'abbiamo fatto abbastanza" risponde in una intervista al Corriere della Sera Alberto Zangrillo, direttore del reparto di Rianimazione del San Raffaele di Milano e prorettore

