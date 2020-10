Alba Parietti, gli auguri all’amica Mara Venier: «Dopo 40 anni siamo ancora qui» (Di martedì 20 ottobre 2020) Settant’anni, festeggiati da amici e parenti. Mara Venier, che il 20 ottobre ha spento le sue prime settanta candeline, ha ricevuto, online, gli auguri e l’affetto di alcune tra le persone a lei più care. E, accanto al marito Nicola Carraro, che alla moglie ha dedicato il suo pensiero più dolce, è stata Alba Parietti a celebrare il traguardo dell’amica. Leggi su vanityfair (Di martedì 20 ottobre 2020) Settant’anni, festeggiati da amici e parenti. Mara Venier, che il 20 ottobre ha spento le sue prime settanta candeline, ha ricevuto, online, gli auguri e l’affetto di alcune tra le persone a lei più care. E, accanto al marito Nicola Carraro, che alla moglie ha dedicato il suo pensiero più dolce, è stata Alba Parietti a celebrare il traguardo dell’amica.

