Al World Harp Day partecipa anche l’arpista Cuneese Valentina Meinero

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 20 ottobre 2020) Il 20 ottobre 2020 si celebra per la prima volta ilDay. Nel 1720 il costruttore di arpe Jacob Hochbrucker progettò il meccanismo con il quale lavorano i pedali dell’arpa. Questa invenzione permise di sviluppare gli odierni strumenti da concerto: Arpe Classiche a Pedali. In occasione del trecentesimo anniversario il celebre arpista Boldachev ha deciso di creare una grande maratona, sui social, di concertisti provenienti da ogni parte del mondo che suonano le arpe tradizionali del proprio Paese e interpretano un repertorio composto da connazionali. E’ possibile seguire la manifestazione individuando gli artisti selezionati sui social, i quali hanno postato un video in cui suonano preceduto dalla scritta #day o sul sito ufficiale della manifestazione: ...