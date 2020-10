Al Fatto godono per il dramma di Milano. Prima pagina raccapricciante: forza virus? (Di martedì 20 ottobre 2020) Forse a qualcuno nella redazione del Fatto quotidiano non pareva vero poter tornare a massacrare in Prima pagina Attilio Fontana e la Lombardia governata dal centrodestra. "Lombardia flop costretta a chiudere", strilla con enfasi il quotidiano diretto da Marco Travaglio, che già durante tutta la Prima fase dell'emergenza ha letteralmente massacrato il governatore leghista ignorando, di Fatto, la portata dell'epidemia. La Prima pagina sul coprifuoco richiesto dai vertici regionali per far fronte all'aumento dei contagi ha il retrogusto amarissimo del godimento politico, perché sulla pelle dei lombardi. Non si ricordano titoli così eclatanti quando, qualche giorno fa, il governatore della Campania Vincenzo De Luca, del Pd, aveva deciso di chiudere le ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020) Forse a qualcuno nella redazione delquotidiano non pareva vero poter tornare a massacrare inAttilio Fontana e la Lombardia governata dal centrodestra. "Lombardia flop costretta a chiudere", strilla con enfasi il quotidiano diretto da Marco Travaglio, che già durante tutta lafase dell'emergenza ha letteralmente massacrato il governatore leghista ignorando, di, la portata dell'epidemia. Lasul coprifuoco richiesto dai vertici regionali per far fronte all'aumento dei contagi ha il retrogusto amarissimo del godimento politico, perché sulla pelle dei lombardi. Non si ricordano titoli così eclatanti quando, qualche giorno fa, il governatore della Campania Vincenzo De Luca, del Pd, aveva deciso di chiudere le ...

Modena. Il Duomo fatto di Lego Un’impresa in 8mila pezzi

Durante il lockdown il modenese Giorgio Ruffo ha riprodotto la facciata: «Ho realizzato un sogno. La svolta quando ho trovato i pezzi giusti per il rosone» ...

