Akpa-Akpro da sogno | gol al debutto in Champions con la Lazio – VIDEO

Jean-Daniel Akpa-Akpro ricorderà a lungo l'esordio in Champions League contro il Borussia Dortmund, addolcito dalla prima rete nella massima competizione europea dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo. L'attaccante della Lazio ha segnato il gol del 3-1 contro il Borussia Dortmund al suo debutto in Champions League.

