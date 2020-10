Acqua Panna e Federparchi insieme: Villa Panna diventa oasi della biodiversità (Di martedì 20 ottobre 2020) Un’oasi della biodiversità immersa nella natura, che trasforma un’ex tenuta toscana dei Medici in un laboratorio di ricerca a cielo aperto. Siamo a Scarperia, una quarantina di km a nord di Firenze. Federparchi e Acqua Panna, del Gruppo Sanpellegrino-Nestlè, lanciano insieme il progetto “L’oasi della Biodiversità di Villa Panna”. Il progetto di Acqua Panna e Federparchi sulla biodiversità Un progetto di sostenibilità ambientale e culturale, al servizio del territorio e delle persone che lo popolano, per dare vita a un modello virtuoso di sviluppo ... Leggi su quifinanza (Di martedì 20 ottobre 2020) Un’biodiversità immersa nella natura, che trasforma un’ex tenuta toscana dei Medici in un laboratorio di ricerca a cielo aperto. Siamo a Scarperia, una quarantina di km a nord di Firenze., del Gruppo Sanpellegrino-Nestlè, lancianoil progetto “L’Biodiversità di”. Il progetto disulla biodiversità Un progetto di sostenibilità ambientale e culturale, al servizio del territorio e delle persone che lo popolano, per dare vita a un modello virtuoso di sviluppo ...

Siamo a Scarperia, una quarantina di km a nord di Firenze. Federparchi e Acqua Panna, del Gruppo Sanpellegrino-Nestlè, lanciano insieme il progetto “L’Oasi della Biodiversità di Villa Panna”. Un ...

La tenuta di Acqua Panna, un pezzo di meraviglioso territorio Toscano al confine con l'Emilia situato nella zona del Mugello, dove sgorga ed ...

