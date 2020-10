Acilia | ancora “abusivi” al Parco della Madonnetta | identificate 5 persone dai Carabinieri

(Di martedì 20 ottobre 2020) Ihanno attuato un approfondito controllo all’interno del” di, località recentemente sgomberata grazie a un intervento degli uomini dell’Arma. In particolare, all’interno di una struttura comunale presente nell’area, ihanno identificato e denunciato 5, tutte senza fissa dimora che, dopo averne nuovamente forzato l’ingresso, si erano introdotte nello stabile adibendolo a bivacco. Uno dei 5 inoltre, un 53enne di origine romena, è stato denunciato per avere accumulato, all’interno di un’area di pertinenzastruttura, numerosi ed ingombranti rifiuti solidi urbani., ...

