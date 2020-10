Accor | Ceo | ' a settembre presenze -60% | tagliamo 1 000-1 200 posti'

Leggi su iltempo

(Di martedì 20 ottobre 2020) Parigi, 20 ott. (Adnkronos) -, il colosso alberghiero francese, taglierà da 1.000 a 1.200di lavoro nelle sue sedi in circa 20 paesi. Ad annunciarlo, ai microfoni della radio francese 'France Inter', è il Ceo Sebastien Bazin precisando che in Francia il taglio riguarderà dai 300 ai 400di lavoro. "Dopo -90% da marzo ad aprile e il rimbalzo dell'attività quest'estate dove abbiamo registrato un calo del tasso di occupazione del 40%, ora registriamo un -60%. E non andrà migliorando", spiega Bazin.