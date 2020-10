Abestos | la città associata all' amianto | cambia nome

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 20 ottobre 2020) La; dell’del Quebec ha voluto liberarsi della connotazione negativa del suo, che in inglese significa: si chiamerà ora Val-des-Sources, lo ha annunciato il sindaco, svelando i risultati di un referendum che ha definito “storico”. La storia di Asbestos, una; di 6.700 abitanti situata a circa 100 chilometri a est di Montreal, è intimamente legata all’enorme miniera didi Jeffrey che le confina, in funzione fino al 2012. Il comune ha volutore il suo, soprattutto per motivi economici. “La parola ‘’ purtropponon ha una buona connotazione, soprattutto negli ambienti anglofoni, ed è un freno al desiderio ...