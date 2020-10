A Jan Tratnik la tappa numero 2000 della storia del Giro d’Italia

(Di martedì 20 ottobre 2020) Lo sloveno Jan(Bahrain-McLaren) ha vinto la 16esimadel 103esimod’Italia: 229 chilometri da Udine a San Daniele del Friuli. Il figlio del Tricorno, chiaramente gasato dalla vicinanza al patrio suolo, ha preceduto di 7” sul traguardo caro agli amanti del prosciutto l’australiano Ben O’Connor (NTT Pro Cycling Team) con il compagno di squadra Enrico Battaglin, terzo a 1’14”. Una frazione che, sulla carta, offriva ampi margini per dare battaglia con ben sei GPM, è stata corsa in modo soporifero dal gruppo, giunto al traguardo con 12’54” di ritardo dal vincitore. Con uno scattino sulla rampa finale, Joao Almeyda (Deceuninck Quick Step) ha puntellato la sua maglia rosa guadagnando due secondi. Ora il vantaggio del portoghese sul duo del Team Sunweb è salito a ...

20/10/2020 - Jan Tratnik ha vinto per distacco la 16/a tappa del 103/o Giro d'Italia di ciclismo, da Udine a San Daniele del Friuli (Udine), lunga 229 chilometri. Lo sloveno, dopo un lungo sprint a ...A fine tappa Almeida ha commentato la sua azione ai microfoni della Rai. Ho attaccato per me stesso, soltanto per me, per vedere fino a dove arrivo. Ho accelerato quando ho visto Kelderman dietro di m ...