A Berlino nuova stretta e mascherine obbligatorie (Di martedì 20 ottobre 2020) A Berlino il Governo municipale ha reso obbligatorio indossare le mascherine nei mercati, in coda e in 10 strade trafficate. Nella capitale tedesca l'incidenza del virus è salita a 87,9 casi ogni ... Leggi su globalist (Di martedì 20 ottobre 2020) Ail Governo municipale ha reso obbligatorio indossare lenei mercati, in coda e in 10 strade trafficate. Nella capitale tedesca l'incidenza del virus è salita a 87,9 casi ogni ...

Infobuildit : Berlino, la nuova sede di Springer firmata OMA - gentipac : RT @_Nico_Piro_: Il mio corto “Today I will live” sulla vita quotidiana in mezzo al conflitto afghano ha vinto il Mobile Journalism Award a… - Rosa_vint : RT @_Nico_Piro_: Il mio corto “Today I will live” sulla vita quotidiana in mezzo al conflitto afghano ha vinto il Mobile Journalism Award a… - lombomarco : RT @_Nico_Piro_: Il mio corto “Today I will live” sulla vita quotidiana in mezzo al conflitto afghano ha vinto il Mobile Journalism Award a… - BlkRibboner : RT @_Nico_Piro_: Il mio corto “Today I will live” sulla vita quotidiana in mezzo al conflitto afghano ha vinto il Mobile Journalism Award a… -

Ultime Notizie dalla rete : Berlino nuova A Berlino nuova stretta e mascherine obbligatorie Globalist.it Tesla esporterà in Europa il Model 3 fabbricato a Shanghai

L'esportazione dei modelli cinesi servirà da ponte con il Vecchio continente in attesa dell'operatività della Ge Gigafactory di Grünheide, vicino a Berlino, dove dal 2021 ... in Europa sarà elettrico ...

Cina, il regista Zhang vince la censura Il suo film «One second» nelle sale

Quasi due anni fa la pellicola fu ritirata dal Festival del cinema di Berlino «per problemi tecnici di post-produzione», la storia è ambientata nella Rivoluzione Culturale maoista ...

L'esportazione dei modelli cinesi servirà da ponte con il Vecchio continente in attesa dell'operatività della Ge Gigafactory di Grünheide, vicino a Berlino, dove dal 2021 ... in Europa sarà elettrico ...Quasi due anni fa la pellicola fu ritirata dal Festival del cinema di Berlino «per problemi tecnici di post-produzione», la storia è ambientata nella Rivoluzione Culturale maoista ...