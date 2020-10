A 75 anni danneggia le auto in sosta: arrestato e rimesso in libertà (Di martedì 20 ottobre 2020) Lucca 20 ottobre 2020 - Per cinque volte , armato di bastone, ha danneggiato senza plausibile motivo auto in sosta . Ieri sera, sorpreso nel bel mezzo dell'impresa dal proprietario dell'auto colpita, ... Leggi su lanazione (Di martedì 20 ottobre 2020) Lucca 20 ottobre 2020 - Per cinque volte , armato di bastone, hato senza plausibile motivoin. Ieri sera, sorpreso nel bel mezzo dell'impresa dal proprietario dell'colpita, ...

Ultime Notizie dalla rete : anni danneggia A 75 anni danneggia le auto in sosta: arrestato e rimesso in libertà LA NAZIONE A 75 anni danneggia le auto in sosta con un bastone: arrestato

Il proprietario lo ha visto a sdan Concordio mentre colpiva la carrozzeria e ha indicato agli agenti dove trovarlo. Quinto atto vandalico in un mese. Giuliano Pacchini, 75 anni, lucchese, è stato ...

Alcamo. Danneggia l'auto del rivale in amore, i carabinieri lo arrestano - Trapani Oggi

I carabinieri della Stazione di Alcamo, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato nella flagranza dei reati di porto abusivo di strumenti atti all’offesa, danneggiamento e ...

