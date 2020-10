18enne pestato come Willy è in coma, la mamma: “non perdono finché avrò respiro” (Di martedì 20 ottobre 2020) Giuseppe Pio, 18 anni, è in coma da sabato scorso, giorno in cui fu pestato violentemente dal branco: le parole della mamma. giuseppe d’astolfo e la mammaSi chiama Giuseppe Pio D’Astolfo, sta lottando tra la vita e la morte il ragazzo di soli 18 anni aggredito lo scorso week end, apparentemente senza motivo, da alcuni coetanei a Lanciano, in provincia di Chieti. Ora il ragazzo è in rianimazione e sua madre, dice di non avere perdono per gli aggressori. “Quel ragazzo è la mia vita, – ha detto la madre al Corriere della Sera – da me non otterranno mai alcun perdono finché avrò respiro”. Il ragazzo, ha subito l’aggressione nei pressi della Stazione Sangritana, mentre si trovava in compagnia di ... Leggi su chenews (Di martedì 20 ottobre 2020) Giuseppe Pio, 18 anni, è inda sabato scorso, giorno in cui fuviolentemente dal branco: le parole della. giuseppe d’astolfo e laSi chiama Giuseppe Pio D’Astolfo, sta lottando tra la vita e la morte il ragazzo di soli 18 anni aggredito lo scorso week end, apparentemente senza motivo, da alcuni coetanei a Lanciano, in provincia di Chieti. Ora il ragazzo è in rianimazione e sua madre, dice di non avereper gli aggressori. “Quel ragazzo è la mia vita, – ha detto la madre al Corriere della Sera – da me non otterranno mai alcunfinché avrò respiro”. Il ragazzo, ha subito l’aggressione nei pressi della Stazione Sangritana, mentre si trovava in compagnia di ...

