15enne ricoverato in terapia intensiva ad Avellino: "Si era contagiato a scuola" (Di martedì 20 ottobre 2020) ricoverato a 15 anni presso la terapia intensiva del Covid Hospital di Avellino per una grave respiratoria. A riportare la notizia è Il Mattino, secondo cui il ragazzo avrebbe contratto il virus giorni fa a scuola assieme al fratello. Le classi dell'istituto superiore di Avellino frequentate dai ragazzi sono state messe in quarantena, prima che scattasse l'ordinanza regionale. Anche i genitori sono risultati positivi al Covid-19. Soltanto il 15enne ha sviluppato i sintomi della malattia: nella giornata di ieri le sue condizioni si sono aggravate. Le fonti mediche riferiscono che, trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Moscati, il ragazzo è giunto all'osservazione con "sintomi importanti" tali da rendere ...

