Le Zucchine gratinate al forno con pomodorini sono una ricetta facile e veloce da preparare tutti i giorni o da utilizzare per buffet o aperitivi in queste serate estive. Potete accompagnare le Zucchine con uno stracchino o con del pesce bollito o al forno per avere un pasto completo e bilanciato. Vediamo insieme la preparazione Ingredienti:Segui Termometro Politico su Google News 1 zucchina grande15-20 pomodorini2-3 cucchiai di parmigiano reggiano grattugiato2-3 cucchiai colmi di pangrattatoSale fino q.b.Olio evo q.b.1 spicchietto d'aglioPer preparare le Zucchine gratinate al forno con pomodorini iniziamo lavando e asciugando le Zucchine, poi rimuovete le due estremità e tagliate le Zucchine a fettine con il coltello e disponetele su una teglia con la carta forno. Infornate le Zucchine per una decina di minuti a 180 gradi in ...

Hai voglia di un contorno poverissimo di calorie? Oggi te ne proponiamo uno che non arriva nemmeno a 100 calorie: i bastoncini di zucchine fatti al forno croccantissimi.

