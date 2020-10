Zucca | rafforza le difese immunitarie e regalati 3 ricette sane!

Leggi su chedonna

(Di lunedì 19 ottobre 2020) La regina dell’autunno è sicuramente la, scopri come cucinarla al meglio grazie a deliziosee quanto può aiutarti are le tue. Laè un vero concentrato di gusto e salute che, in autunno, non deve assolutamente mancare. Povera di calorie, solo 18 calorie per 100 grammi, ma ricca di fibre, … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it