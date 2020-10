Zangrillo | «Dobbiamo rimanere con i nervi saldi» E spiega i motivi del suo inaspettato silenzio

(Di lunedì 19 ottobre 2020) «La curva salirà macon ie lucidi perché ne usciremo vincitori». Lo ha detto, intervistato a Non è l’Arena su La 7, il professor Alberto, prorettore dell’Università San Raffaele. «La terapia intensiva è un presidio fondamentale. Però va utilizzata il meno possibile», ha aggiunto. «Auspico che ci sia qualcuno che faccia del suo meglio per farci arrivare meno gente possibile».e il perché del suo«Sono stato inper quasi quattro settimane. Ho cercato di non sovraespormi. Avevo la necessità di tutelarmi. Siamo davanti a un numero di contagiati molto elevato. Con i miei ...

Zangrillo ha dunque colto l’occasione per affermare che non è un bell’esercizio attaccare apertamente i colleghi. “Io non ho mai affermato nulla contro qualcuno, non parlo nemmeno più e mi difendo con ...In entrambi i casi il ceppo virale era tanto diverso dal precedente da escludere un’infezione unica persistente nel tempo”. Ebbene, sono “solo due i casi provati al mondo, in cui la seconda infezione ...