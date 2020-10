Zangrillo cambia nuovamente idea sul Covid | “Il nostro governo è stato un esempio”

Leggi su bufale

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Sono tutto sommato incoraggianti per alcuni italiani le recenti dichiarazioni da parte di Alberto, in riferimento alla gestione delper quanto riguarda la situazione, dopo aver preso atto dell’aumento dei contagi anche qui in Italia. Dopo aver mostrato segnali importanti in questo senso anche nelle scorse settimane, bisogna analizzare quanto affermato dal Primario il 18 ottobre durante la sua apparizione a L’Arena. Il tutto, rispondendo ad alcune domande delicate di Giletti e Telese come si potrà notare attraverso il video a fine articolo. Cosa ha dettosue colleghi con cui ha discusso In particolare,ha cercato di gettare acqua sul fuoco dopo le polemiche del passato, ad esempio sostenendo ...