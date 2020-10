Zampa: «Per l’emergenza 4 miliardi, ma con il Mes si potrebbe fare di più» (Di lunedì 19 ottobre 2020) Sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, nella manovra economica per il 2021 e nel documento di programmazione dei prossimi tre anni da portare a Bruxelles, ci sarebbero 4 miliardi per la Sanità. Come saranno allocati? Servono per confermare i contratti a tempo determinato ai 30 mila medici e infermieri che sono già in servizio per l’emergenza Covid-19, sia negli ospedali che nelle Usca. Una parte servirà poi per acquistare vaccini e farmaci, e un miliardo va ad integrare il Fondo sanitario … Continua L'articolo Zampa: «Per l’emergenza 4 miliardi, ma con il Mes si potrebbe fare di più» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 19 ottobre 2020) Sottosegretaria alla Salute Sandra, nella manovra economica per il 2021 e nel documento di programmazione dei prossimi tre anni da portare a Bruxelles, ci sarebbero 4per la Sanità. Come saranno allocati? Servono per confermare i contratti a tempo determinato ai 30 mila medici e infermieri che sono già in servizio per l’emergenza Covid-19, sia negli ospedali che nelle Usca. Una parte servirà poi per acquistare vaccini e farmaci, e un miliardo va ad integrare il Fondo sanitario … Continua L'articolo: «Per l’emergenza 4, ma con il Mes sidi più» proviene da il manifesto.

enpaonlus : La storia di Nerino, il cane venduto a 5 euro dal suo “carnefice” che lo malmenava per strada… - stebellentani : Si poteva fare meglio? 'No, in una democrazia non si può fare di più per contrastare un’epidemia. L’alternativa, in… - ilcentrotirreno : Zampa, 'In crisi con 600mila contagi, misure per evitarlo' - claudio79366191 : @szampa56 @CarloCalenda Perché mandare in TV il sottosegretario Zampa che di medicina non sa nulla e fa fare solo b… - claudio79366191 : @sanidadgob @robersperanza @salvadorilla Perché mandare in TV il sottosegretario Zampa che di medicina non sa nulla… -

Ultime Notizie dalla rete : Zampa Per Zampa: «Per l'emergenza 4 miliardi, ma con il Mes si potrebbe fare di più Il Manifesto Alessandra Vanni, uccisa nel Chiantishire

Alzi la mano chi, soprattutto tra gli agé, non ha mai guardato a un paesaggio senese con estasi, stregato da profili pittorici di cui tanti hanno parlato e così bene che, in questa sede, ci asteniamo ...

I pantaloni a zampa sono tornati e da Pull & Bear ce ne sono tantissimi (e tutti sotto i 26 euro)

Back to 70s! I jeans e i pantaloni dell' autunno 2020 si portano a zampa. E nel caso non sapessi dove trovarli, no problem: ho individuato per te i modelli flared da avere ora a meno di 26 euro. Si tr ...

Alzi la mano chi, soprattutto tra gli agé, non ha mai guardato a un paesaggio senese con estasi, stregato da profili pittorici di cui tanti hanno parlato e così bene che, in questa sede, ci asteniamo ...Back to 70s! I jeans e i pantaloni dell' autunno 2020 si portano a zampa. E nel caso non sapessi dove trovarli, no problem: ho individuato per te i modelli flared da avere ora a meno di 26 euro. Si tr ...