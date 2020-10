Young Boys-Roma: probabili formazioni e tv (Di lunedì 19 ottobre 2020) Giovedì 22 ottobre alle 18.55 allo Stade de Suisse andrà in scena Young Boys-Roma, match valido per la fase a gironi di Europa League. La Roma di Fonseca comincia la nuova avventura europea affrontando l’avversario più ostico del Gruppo A che comprende anche Cluj e CSKA Sofia. Lo scorso anno l’avventura dei giallorossi in Europa League si è interrotta agli ottavi di finale contro il Siviglia. La Roma, vittoriosa ieri per 5 a 2 all’Olimpico contro il Benevento, cercherà di ottenere un successo anche nella seconda competizione continentale. Il programma della vigilia dei giallorossi prevede: partenza mercoledì alle 11 dalla capitale, conferenza stampa di Fonseca, accompagnato da un giocatore, alle 16.45 e poi rifinitura allo stadio di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 19 ottobre 2020) Giovedì 22 ottobre alle 18.55 allo Stade de Suisse andrà in scena, match valido per la fase a gironi di Europa League. Ladi Fonseca comincia la nuova avventura europea affrontando l’avversario più ostico del Gruppo A che comprende anche Cluj e CSKA Sofia. Lo scorso anno l’avventura dei giallorossi in Europa League si è interrotta agli ottavi di finale contro il Siviglia. La, vittoriosa ieri per 5 a 2 all’Olimpico contro il Benevento, cercherà di ottenere un successo anche nella seconda competizione continentale. Il programma della vigilia dei giallorossi prevede: partenza mercoledì alle 11 dalla capitale, conferenza stampa di Fonseca, accompagnato da un giocatore, alle 16.45 e poi rifinitura allo stadio di ...

