Wander Darkly | Sienna Miller e Diego Luna nel trailer del film

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 19 ottobre 2020)sono i protagonisti del, di cui è stato condiviso il primoufficiale.è il nuovocone il primosvela alcune sequenze della storia romantica, ma dall'atmosfera decisamente originale, creata per il progetto in arrivo in streaming e in alcuni cinema americani dall'11 dicembre. Nel video si assiste alla vita di una coppia apparentemente felice che inizia ad avere però dei problemi poco dopo essere diventati genitori. Un incidente d'auto sconvolge però la loro vita e la protagonista sembra ...