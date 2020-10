Vuole scattare una foto spettacolare per i social ma il risultato è un vero disastro (Di lunedì 19 ottobre 2020) Questa ragazza ha delle eccezionali doti da ginnasta e Vuole dimostrarle immortalando i suoi esercizi con delle spettacolari fotografie e servendosi di un albero come asta per i suoi sollevamenti. La ... Leggi su leggo (Di lunedì 19 ottobre 2020) Questa ragazza ha delle eccezionali doti da ginnasta edimostrarle immortalando i suoi esercizi con delle spettacolarigrafie e servendosi di un albero come asta per i suoi sollevamenti. La ...

braveforlouist : louis non ci vuole tanto a scattare una foto e postarla ti facevo meno stupido?? - EttoreTimpanaro : @angelinux74 @Ruffino_Lorenzo Certo che possono, ma sarebbe utile avere un piano nazionale che indichi sulla base d… - _crazy_Freddie_ : @Silvia_Mio86 Sì, certo. E poi non deve scattare quando le nominano Salvatore. Non deve fare la bambina che vuole tutti i giocattoli per sé. - giulia_rinelli : RT @hadidfeelingsx: Il modo in cui il primo istinto di Harry è di lanciare il segno di pace quando qualcuno vuole scattare una foto o un vi… - lulls_hs : RT @hadidfeelingsx: Il modo in cui il primo istinto di Harry è di lanciare il segno di pace quando qualcuno vuole scattare una foto o un vi… -

Ultime Notizie dalla rete : Vuole scattare Vuole scattare una foto spettacolare per i social ma il risultato è un vero disastro Leggo.it Vuole scattare una foto spettacolare per i social ma il risultato è un vero disastro

Questa ragazza ha delle eccezionali doti da ginnasta e vuole dimostrarle immortalando i suoi esercizi con delle spettacolari fotografie e servendosi di un albero come asta per i suoi sollevamenti. La.

Photolux: cinque mostre accendono Lucca in attesa della biennale 2021

Dal 21 novembre al 13 dicembre 2020, Photolux va in scena in versione ridotta con cinque mostre, tra Palazzo Ducale e Villa Bottini.

Questa ragazza ha delle eccezionali doti da ginnasta e vuole dimostrarle immortalando i suoi esercizi con delle spettacolari fotografie e servendosi di un albero come asta per i suoi sollevamenti. La.Dal 21 novembre al 13 dicembre 2020, Photolux va in scena in versione ridotta con cinque mostre, tra Palazzo Ducale e Villa Bottini.