Vuelta a España 2020 | tutti gli italiani in gara Formolo per la genere | Mareczko e Moschetti puntano alle volate

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Sarà unaa Españamolto particolare quella che prenderà il via domani, 20 ottobre, da Irun. La collocazione in calendario, in concomitanza con l’ultima settimana del Giro d’Italia, ha fatto si che molti ciclisti rinunciassero alla corsa in terra iberica. Il contingente italiano sarà ridotto al minimo con soli sei corridori al via. Per quanto concerne la classifica generale l’unico che potrebbe puntare ad un piazzamento nella top-10 è Davide. Il corridore della UAE Team Emirates, al rientro dopo la frattura della clavicola subita al Tour de France, proverà a stupireandando a caccia di un buon piazzamento nella generale o magari, se le cose strada facendo si dovessero complicare, punterà ad un successo di ...