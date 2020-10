Vuelta a España 2020, Thibaut Pinot: “Non sono al 100%, ma voglio fare una bella Vuelta. Spero di ritrovare il piacere di pedalare” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Thibaut Pinot tornerà in gara alla Vuelta a España 2020. Il transalpino, stante quanto dichiarato da lui stesso, non farà classifica, ma vuole provare lo stesso a essere protagonista. Durante la conferenza stampa della vigilia del grande giro spagnolo, il vincitore del Lombardia 2018 ha parlato di quello che si aspetta dalla sua Vuelta. Queste le sue parole riportate da Cyclismactu.net: “Questa è la prima volta che arrivo a un grande giro senza puntare alla classifica generale. Spero di avere sensazioni positive e trovare una forma accettabile nei prossimi giorni. Ho avuto una preparazione difficile, ma volevo esserci. Non sono certo al 100%, ma punto a fare una ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 ottobre 2020)tornerà in gara allaa España. Il transalpino, stante quanto dichiarato da lui stesso, non farà classifica, ma vuole provare lo stesso a essere protagonista. Durante la conferenza stampa della vigilia del grande giro spagnolo, il vincitore del Lombardia 2018 ha parlato di quello che si aspetta dalla sua. Queste le sue parole riportate da Cyclismactu.net: “Questa è la prima volta che arrivo a un grande giro senza puntare alla classifica generale.di avere sensazioni positive e trovare una forma accettabile nei prossimi giorni. Ho avuto una preparazione difficile, ma volevo esserci. Noncerto al, ma punto auna ...

