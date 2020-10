Vuelta a España 2020: il montepremi. Quanti soldi guadagnano i corridori: confronto con Giro d’Italia e Tour de France (Di lunedì 19 ottobre 2020) La Vuelta di Spagna si conferma la grande corsa a tappe più “povera”, il montepremi complessivo tocca quota 1,024 milioni di euro . Il prize money è inferiore di 100.000 euro rispetto allo scorso anno (anche perché ci sono tre giorni di gara in meno) ed è ben lontano dai 1,5 milioni messi in palio al Giro d’Italia e ai 2,4 milioni della borsa del Tour de France. Il vincitore guadagnerà 150mila euro, cioè poco più della metà della Corsa (265mila euro) e meno di un terzo della Grande Boucle (500mila euro). Sono previsti premi per i primi 20 della classifica generale oltre a lauti riconoscimenti per le singole tappe: vincere una frazione assicura 11mila euro. soldi anche per le altre maglie, per i GPM, per i ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ladi Spagna si conferma la grande corsa a tappe più “povera”, ilcomplessivo tocca quota 1,024 milioni di euro . Il prize money è inferiore di 100.000 euro rispetto allo scorso anno (anche perché ci sono tre giorni di gara in meno) ed è ben lontano dai 1,5 milioni messi in palio ald’Italia e ai 2,4 milioni della borsa delde. Il vincitore guadagnerà 150mila euro, cioè poco più della metà della Corsa (265mila euro) e meno di un terzo della Grande Boucle (500mila euro). Sono previsti premi per i primi 20 della classifica generale oltre a lauti riconoscimenti per le singole tappe: vincere una frazione assicura 11mila euro.anche per le altre maglie, per i GPM, per i ...

