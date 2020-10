Vuelta a España 2020: i favoriti. Richard Carapaz sfida il campione uscente Primoz Roglic e Tom Dumoulin (Di lunedì 19 ottobre 2020) Domani inizierà la Vuelta a España 2020, ultimo grande giro di questa stagione e gara che chiuderà ufficialmente questa singolare annata stravolta dalla pandemia. Sulla carta la lotta per il successo finale dovrebbe essere un discorso tra Jumbo-Visma e Team Ineos. I primi, infatti, riproporranno la coppia composta da Primoz Roglic e Tom Dumoulin. Lo sloveno è il campione uscente e punta a riscattarsi, dopo la beffa del Tour de France, servendo il bis in terra spagnola. Il neerlandese, però, parte a sua volta con i gradi di capitano e se andrà forte tanto quanto il vincitore della Liegi-Bastogne-Liegi, allora farà la sua corsa. Il sodalizio britannico, invece, schiera il vincitore del Giro d’Italia 2019 ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 ottobre 2020) Domani inizierà laa España, ultimo grande giro di questa stagione e gara che chiuderà ufficialmente questa singolare annata stravolta dalla pandemia. Sulla carta la lotta per il successo finale dovrebbe essere un discorso tra Jumbo-Visma e Team Ineos. I primi, infatti, riproporranno la coppia composta dae Tom. Lo sloveno è ile punta a riscattarsi, dopo la beffa del Tour de France, servendo il bis in terra spagnola. Il neerlandese, però, parte a sua volta con i gradi di capitano e se andrà forte tanto quanto il vincitore della Liegi-Bastogne-Liegi, allora farà la sua corsa. Il sodalizio britannico, invece, schiera il vincitore del Giro d’Italia 2019 ...

OA_Sport : Vuelta a España 2020: il percorso e le 18 tappe. Le stellette di difficoltà: salite a volontà! - D_Tirinnanzi : @TaninoLugara Manca, come spesso accade, solo la Ef... ;-) - SpazioCiclismo : La Groupama-FDJ ha annunciato i suoi uomini per la Vuelta a España, confermando le presenze di Thibaut Pinot e Davi… - Cicloweb_it : Nella NTT Pro Cycling per la Vuelta c'è anche Enrico Gasparotto - ALANMARANGONI : RT @gcnItalia: La Vuelta a España sarà l’ultimo grande Giro di questo stranissimo 2020. Vi mostriamo in anteprima il percorso e i favoriti… -