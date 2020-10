Vuelta a España 2020 | Chris Froome al passo d’addio con la Ineos Un ultimo sussulto prima dell’approdo alla Israel

Leggi su oasport

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Laa Españasta per aprire i battenti a Irun, Paesi Baschi, per eleggere l’erede di Primoz Roglic, vincitore nel 2019. Lo sloveno della Jumbo-Visma è nuovamente presente in terra iberica per difendere la maglia rossa conquistata lo scorso anno; in molti danno come primo avversario il compagno di squadra Tom Dumoulin, ma non possiamo non inserire nel novero dei favoriti, anche solo per la sua storia ciclistica,. Il britannico è agli sgoccioli della sua avventura con laGrenadiers,Team Sky: una storia d’amore durata dieci anni, iniziata da semisconosciuto proveniente dBarloworld designato come scudiero di Bradley Wiggins, ma che sin dal 2011 fa emergere tutte le sue qualità in salita, ...