Voti Live di Fantacalcio.it consultabili anche su Sky Q durante le partite

Leggi su digital-news

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Iin tempo reale della redazione di.it, gli uniciufficiali per il®, sarannoattraverso Sky Qletrasmesse da Sky. I, che a fine partita diventeranno poi definitivi e ufficiali, così come i bonus e i malus assegnati ai giocatori delledi Serie A si potranno vedere in qualsiasi istante accedendo con il tasto verde del telecomando alla funzione...