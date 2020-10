Volvo. Tecnologia per ridurre livello distrazione di chi guida (Di lunedì 19 ottobre 2020) L'aumento dell'uso degli smartphone e dei touch screen a bordo delle auto ha dato avvio a un dibattito sempre pi ampio sui pericoli della distrazione quando si al volante. Tuttavia, gli esperti di ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 19 ottobre 2020) L'aumento dell'uso degli smartphone e dei touch screen a bordo delle auto ha dato avvio a un dibattito sempre pi ampio sui pericoli dellaquando si al volante. Tuttavia, gli esperti di ...

solomotori : Volvo, tecnologia come garanzia di sicurezza - HDmotori : Volvo: la tecnologia per assistere chi guida e ridurre il livello di distrazione - Italpress : Volvo. Tecnologia per ridurre livello distrazione di chi guida - AppleRTweet : RT @pcexpander: Volvo fonda Zenseact, nuova divisione dedicata al progetto Autonomous Drive - MicrosoftRTweet : RT @pcexpander: Volvo fonda Zenseact, nuova divisione dedicata al progetto Autonomous Drive -