Volley | Superlega | i risultati della 6a giornata

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Come la Serie A1 femminile, anche laè scesa in campo per la terza volta in una settimana, dopo il quinto turno affrontato a metà settimana. A vincere nella sestamassima categoria dimaschile sono Civitanova, Modena, Perugia che tiene la vetta a punteggio pieno, Milano, Vibo e finalmente Cisterna; scopriamo quindi insieme i6adi. Leo Shoes Modena-Gas Sales Bluenergy Piacenza – Photo Credit: ModenaOfficial Facebook AccountLe partite diCivitanova vince la sesta consecutiva con un secco 3-0 che non lascia spazio agli avversari; per Padova invece la gara è in salita fin dal fischio iniziale contro una ...