Volley | i migliori italiani della 6 giornata di Superlega Si rivede Lanza e Juantorena non manca mai!

Leggi su oasport

(Di lunedì 19 ottobre 2020) OSMANY: Nonmai nella speciale classifica dei. E’ ancora una volta l’anima di Civitanova che demolisce letteralmente Padova. In tre set colleziona 14 punti, il 61% in attacco, il 56% in ricezione, due ace e un muro. Un caterpillar! FABIO BALASO: Chiude la partita contro Padova, squadra capace di stupire in questo primo scorcio di campionato, con l’86% di positività in ricezione, a cui aggiunge qualche bella difesa. LUCA VETTORI: I problemi fisici che lo hanno assillato nella prima partestagione sono solo un brutto ricordo e, nel derby emiliano, mette a segno 13 punti, con un ace e un muro e soprattutto un ottimo 61% di positività in attacco. DICK KOOY: Non basta un’altra grande prova dell’ex olandese per piegare la ...