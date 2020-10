Volley femminile, le migliori italiane della 6. giornata di A1. Egonu timbra il cartellino, Pietrini torna protagonista (Di lunedì 19 ottobre 2020) CATERINA BOSETTI: Una leader in questo primo scorcio di campionato per Novara. Sabato sera contribuisce alla vittoria con Brescia con 16 punti all’attivo, percentuale di eccellenza assoluta con l’85% in ricezione e il 58% in attacco con un muro vincente. SARA BONIFACIO: Dieci punti in tre set, il 67% in attacco e ben quattro muri. Niente male il bhottino della centrale novarese. SARA ALBERTI: Prova maiuscola anche per la centrale fiorentina: 16 punti con il 67% in attacco, 2 ace, 6 punti a muro e tanta determinazione. ANASTASIA GUERRA: Firenze che va sotto contro Trento, si affida alla determinazione e alla potenza della sua schiacciatrice che toglie le castagne dal fuoco: 21 punti, 1 ace, 5 muri, il 47% in attacco e il 48% in ricezione. PAOLA Egonu: Non sbaglia un colpo, altro che freno a mano tirato. L’opposta veneta ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 ottobre 2020) CATERINA BOSETTI: Una leader in questo primo scorcio di campionato per Novara. Sabato sera contribuisce alla vittoria con Brescia con 16 punti all’attivo, percentuale di eccellenza assoluta con l’85% in ricezione e il 58% in attacco con un muro vincente. SARA BONIFACIO: Dieci punti in tre set, il 67% in attacco e ben quattro muri. Niente male il bhottinocentrale novarese. SARA ALBERTI: Prova maiuscola anche per la centrale fiorentina: 16 punti con il 67% in attacco, 2 ace, 6 punti a muro e tanta determinazione. ANASTASIA GUERRA: Firenze che va sotto contro Trento, si affida alla determinazione e alla potenzasua schiacciatrice che toglie le castagne dal fuoco: 21 punti, 1 ace, 5 muri, il 47% in attacco e il 48% in ricezione. PAOLA: Non sbaglia un colpo, altro che freno a mano tirato. L’opposta veneta ...

