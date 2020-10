Vittorio Feltri lascia Twitter: "Bordello guidato da dementi, me ne vado" (Di lunedì 19 ottobre 2020) Sbatte la porta, Vittorio Feltri. Addio a Twitter annunciato ovviamente su Twitter. La ragione? Il social oscurerebbe alcuni dei cinguettii del direttore: già, il politicamente scorretto è indigesto. Di potabile c'è soltanto il pensiero unico. E il congedo del direttore di Libero è furibondo: "I miei cinguettii non vengono più diffusi e nessuno mi spiega il perché, pertanto chiedo di togliermi da questo Bordello guidato da dementi. Via, me ne vado", conclude Vittorio Feltri. Cala insomma il sipario. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) Sbatte la porta,. Addio aannunciato ovviamente su. La ragione? Il social oscurerebbe alcuni dei cinguettii del direttore: già, il politicamente scorretto è indigesto. Di potabile c'è soltanto il pensiero unico. E il congedo del direttore di Libero è furibondo: "I miei cinguettii non vengono più diffusi e nessuno mi spiega il perché, pertanto chiedo di togliermi da questoda. Via, me ne", conclude. Cala insomma il sipario.

