Vissani | Le nuove regole per i ristoranti? Ci paghiamo appena i dipendenti

"Così mettiamo tutti i sigilli". È categorico Gianfranco Vissani sul nuovo dpcm. Il noto chef ha commentato con l'AdnKronos la decisione del governo di chiudere i ristoranti alle 24 e di porre un limite dal numero di persone (sei) che possono sedere a ogni tavolo. Su quest'ultimo punto, in particolare, dice: "Se uno ha un ristorante grande, va bene. Ma il problema è per chi ha locali piccoli, cioè moltissimi piccoli imprenditori in Italia. A Roma sono tutte piccole attività, familiari. Come si fa a distruggere queste attività che hanno dato lustro a questo paese? Come si fa? Cerchiamo la qualità del cibo, ma l'abbiamo massacrata. Avrebbero dovuto avere più rispetto per un settore che produce il 13% del Pil".

Il noto chef critico con le nuove misure sui locali: "Non sono sufficienti. C'è gente che chiude ogni giorno. I tavoli da sei? Vanno bene per chi ha grandi attività, non per i piccolissimi imprenditor ...

Restrizioni Covid, Chef Vissani: ‘Il nostro settore vale il 20% del pil, non lo capiscono. Hanno rotto le p***e’

Il famoso chef e ristoratore Gianfranco Vissani è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Cosa succede in città” condotta da Emanuela Valente su Radio Cusano Campus. Sulle possibili nuove restriz ...

Il noto chef critico con le nuove misure sui locali: "Non sono sufficienti. C'è gente che chiude ogni giorno. I tavoli da sei? Vanno bene per chi ha grandi attività, non per i piccolissimi imprenditor ..."