Virus in Campania, è boom di contagi e decessi oggi: bollettino record

Campania. E' record di contagi e decessi oggi 19 ottobre. Sono 1593 i positivi oggi su oltre 12mila tamponi. Lo rende noto l'unità di crisi. Si registrano 21 decessi. Come sottolinea ​l'unità di crisi regionale i morti per covid vanno dal 1 al 17 ottobre ma sono stati registrati ieri. 123, invece i guariti.

