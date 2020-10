Virologo Burioni: “Se non si inverte la tendenza molto presto saremo nei guai” (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Più 545 ricoverati e più 47 in terapia intensiva anche oggi. Se non si inverte la tendenza molto presto saremo nei guai“. Lo ha affermato sui social il noto Virologo Roberto Burioni commentando il bollettino dell’emergenza Covid-19 di lunedì 19 ottobre che registra un notevole aumento nel numero dei ricoverati e delle terapie intensive. + 545 ricoverati e +47 in terapia intensiva anche oggi. Se non si inverte la tendenza molto presto saremo nei guai. — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) October 19, 2020 Leggi su sportface (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Più 545 ricoverati e più 47 in terapia intensiva anche oggi. Se non silanei guai“. Lo ha affermato sui social il notoRobertocommentando il bollettino dell’emergenza Covid-19 di lunedì 19 ottobre che registra un notevole aumento nel numero dei ricoverati e delle terapie intensive. + 545 ricoverati e +47 in terapia intensiva anche oggi. Se non silanei guai. — Roberto(@Roberto) October 19, 2020

fabioboss_g : RT @rossbova: Bei tempi quando l'unico virologo da odiare era Burioni - rossbova : Bei tempi quando l'unico virologo da odiare era Burioni - AAntifahier : @BarillariDav @matteoleoni93 Barillari invece medico, virologo, infettivologo e laureato all’università della stra… - Clement42951568 : RT @Andrea_Algieri: Smascherato il finto virologo '#Crisanti è un mio allievo non è un virologo, è un esperto di zanzare'. dice #GiorgioPal… - net_maori : @NicolaPorro Una curiosità...anche Galli, non è virologo. Come l'allergologo Burioni la veterinaria Capua e il para… -