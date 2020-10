Vino: con Italian Taste Summit a Roma si 'riaprono' confini (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma, 19 ott. (Labitalia) - Si è svolta a Roma, lunedì 12 e martedì 13 ottobre, presso il Grand Hotel de la Minerve, la seconda edizione di Italian Taste Summit, l'evento, riservato agli addetti ai lavori, nato per facilitare la conoscenza e il business tra aziende vitivinicole del Bel Paese, di alto livello, e importanti buyer internazionali. Per l'occasione, ben 30 importatori provenienti da 4 continenti (Europa, Asia e Americhe) e circa 12 Paesi differenti (tra i quali: Usa, Cina, Giappone, Germania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Gran Bretagna, Francia, Olanda, Danimarca e Polonia), strategici per il mercato del Vino, hanno incontrato oltre 35 selezionati produttori Italiani, rappresentanti di 14 diverse regioni. Organizzatore e presidente di ... Leggi su iltempo (Di lunedì 19 ottobre 2020), 19 ott. (Labitalia) - Si è svolta a, lunedì 12 e martedì 13 ottobre, presso il Grand Hotel de la Minerve, la seconda edizione di, l'evento, riservato agli addetti ai lavori, nato per facilitare la conoscenza e il business tra aziende vitivinicole del Bel Paese, di alto livello, e importanti buyer internazionali. Per l'occasione, ben 30 importatori provenienti da 4 continenti (Europa, Asia e Americhe) e circa 12 Paesi differenti (tra i quali: Usa, Cina, Giappone, Germania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Gran Bretagna, Francia, Olanda, Danimarca e Polonia), strategici per il mercato del, hanno incontrato oltre 35 selezionati produttorii, rappresentanti di 14 diverse regioni. Organizzatore e presidente di ...

AnnalisaChirico : A cena in casa max 6, va invitato sempre il vicino (meglio nn indispettirlo,sennò ti denuncia), se si è in 7 tende… - WineNewsIt : Il buono del #vino nel #calice unito al bello del #paesaggio: ecco @ChiantiClassico a #ColpodOcchio. Il progetto de… - nobilim2 : @pellegrhipster @GiuliaFiorent13 I miei 3 preferiti in centro a Roma. 1- Clotilde piazza Cardelli cucina romanesca… - VaniaDelli : Ma non con la birra....vino bianco ! - tiziana_oggiano : RT @mariacole22: Claudio che “me ne vado a dormire” con l’immancabile bicchiere di vino ???? #lallieva3 -

Ultime Notizie dalla rete : Vino con Enoitalia lancia vendita online suoi vini con Enowinery.it - Terra & Gusto Agenzia ANSA Ulteriore stretta anticovid a Sassari, stop agli alcolici dalle 18 alle 8

sono consentite dalle 5 alle 24, con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone ... service automatici di bevande hanno l’obbligo di bloccare l’acquisto di vino, birra e superalcolici dalle 24 ...

Nonna lascia cadere il nipotino per salvare un bicchiere di vino, scoppia la polemica

un piccolo bimbo con indosso una tutina a righe. Quest’ultimo s’impadronisce all’improvviso di uno dei bicchieri di vino presenti sul tavolo. La nonna si trova dunque di fronte ad una scelta da ...

sono consentite dalle 5 alle 24, con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone ... service automatici di bevande hanno l’obbligo di bloccare l’acquisto di vino, birra e superalcolici dalle 24 ...un piccolo bimbo con indosso una tutina a righe. Quest’ultimo s’impadronisce all’improvviso di uno dei bicchieri di vino presenti sul tavolo. La nonna si trova dunque di fronte ad una scelta da ...